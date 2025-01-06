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Сегодня, 11:21

Царукян рассказал о разговоре с Махачевым после первого боя в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец UFC Арман Царукян вспомнил детали разговора с соотечественником Исламом Махачевым после их первого поединка.

В 2019 году Царукян в своем дебютном поединке в UFC единогласным решением судей проиграл Махачеву в турнире UFC Fight Night 149.

«Конечно, я помню — после боя Ислам меня поддержал, сказал: «Ты еще молодой, у тебя все впереди, не расстраивайся». Я такой: «Да ладно, какой молодой». Я присел и глаза закрыл. Да, я не люблю проигрывать. Какой бы возраст ни был», — заявил Царукян в интервью Red Corner MMA.

В ночь на 19 января Царукян будет биться с Махачевым в турнире UFC 311. Вечер ММА состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Для Махачева это четвертая защита титула в легком весе.

Царукян провел в профессиональных ММА 25 боев, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
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Ислам Махачев
UFC
ММА
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