Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:20

Ислам Махачев раскрыл свой план на бой с Порье: «Главное — не попасть в гильотину»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) поделился ожиданиями от боя с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Мой план на бой? Мне просто нужно защитить свою шею от его гильотины (смеется). Он легенда, у него большой опыт в этом спорте. У него хорошие удары в стойке, но его минус — это борьба. Однако у него хорошая гильотина. Я буду к этому готов», — сказал Махачев New York Post Sports.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Российская пятиборка Баташова рассказала, как ее выгнали из сборной за получение нейтрального статуса
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Ислам Махачев назвал бой мечты
Ислам Махачев: «Я не хочу давать шанс Максу Холлоуэю»
Ислам Махачев: «Я не удивлен, что Царукян отказался драться со мной»
Махачев подерется за пояс с бывшим соперником Хабиба. Что нужно знать об этом бое
Махачев описал прием, которым он хочет завершить бой с Порье
Ислам Махачев — Дастин Порье: дата боя в UFC — когда и где пройдет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев: «Я не хочу давать шанс Максу Холлоуэю»

Ислам Махачев назвал бой мечты

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости