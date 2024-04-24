Ислам Махачев раскрыл свой план на бой с Порье: «Главное — не попасть в гильотину»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) поделился ожиданиями от боя с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Мой план на бой? Мне просто нужно защитить свою шею от его гильотины (смеется). Он легенда, у него большой опыт в этом спорте. У него хорошие удары в стойке, но его минус — это борьба. Однако у него хорошая гильотина. Я буду к этому готов», — сказал Махачев New York Post Sports.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.