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UFC 330: полный кард турнира, расписание и результаты боев — время начала прелимов и основного карда

15 августа, 09:00

UFC 330: полный кард турнира, расписание и результаты боев

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев и Иэн Мачадо Гэрри.
Фото Скриншот видео

Турнир UFC 330 пройдет в субботу, 15 августа 2026 года. Вечер смешанных единоборств состоится на Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США). Главным событием станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. В соглавном поединке чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Маккензи Дерн проведет защиту титула против канадки Джиллиан Робертсон.

Ранние предварительные бои UFC 330 начнутся в ночь на воскресенье, 16 августа, в 00.00 по московскому времени, прелимы — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. В актуальном официальном карде после взвешивания 14 августа указаны 12 поединков.

Главный кард

  • Ислам Махачев (28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (17-1)
  • Маккензи Дерн (16-5) — Джиллиан Робертсон (17-8)
  • Джалин Тернер (15-9) — Кауэ Фернандес (11-2)
  • Мансур Абдул-Малик (9-1-1) — Дастин Столцфус (16-8)
  • Эдсон Барбоза (24-14) — Эстебан Рибович (15-3)

Предварительный кард

  • Чиди Нжокуани (25-12) — Жоэл Альварес (23-4)
  • Чарльз Джонсон (19-9) — Эдуарду Шаполин (15-2)
  • Донте Джонсон (8-0) — Эрик Макконико (11-4-1)
  • Висенте Луке (24-12-1) — Трешон Гор (6-4)
  • Рафаэл Тобиас (14-2) — Лукас Фернандо (13-3)
  • Нил Магни (31-14) — Рамиз Брахимай (13-6)
  • Джеремайя Уэллс (13-4-1) — Мыктыбек Оролбай (16-2-1)

Где смотреть трансляцию турнира UFC 330

Прямая онлайн-трансляция UFC 330 с главным боем Махачев — Гэрри будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 00.30 по московскому времени 16 августа.

Телеканал «Матч! Боец» начнет показ турнира в 00.30 мск. «Матч ТВ» подключится к прямой трансляции с 02.00 мск

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция недели турнира UFC 330

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 330. Следить за результатами турнира можно в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

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