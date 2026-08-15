UFC 330: полный кард турнира, расписание и результаты боев

Турнир UFC 330 пройдет в субботу, 15 августа 2026 года. Вечер смешанных единоборств состоится на Xfinity Mobile Arena в Филадельфии (США). Главным событием станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. В соглавном поединке чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Маккензи Дерн проведет защиту титула против канадки Джиллиан Робертсон.

Ранние предварительные бои UFC 330 начнутся в ночь на воскресенье, 16 августа, в 00.00 по московскому времени, прелимы — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. В актуальном официальном карде после взвешивания 14 августа указаны 12 поединков.

Главный кард

Ислам Махачев (28-1) — Иэн Мачадо Гэрри (17-1)

Маккензи Дерн (16-5) — Джиллиан Робертсон (17-8)

Джалин Тернер (15-9) — Кауэ Фернандес (11-2)

Мансур Абдул-Малик (9-1-1) — Дастин Столцфус (16-8)

Эдсон Барбоза (24-14) — Эстебан Рибович (15-3)

Предварительный кард

Чиди Нжокуани (25-12) — Жоэл Альварес (23-4)

Чарльз Джонсон (19-9) — Эдуарду Шаполин (15-2)

Донте Джонсон (8-0) — Эрик Макконико (11-4-1)

Висенте Луке (24-12-1) — Трешон Гор (6-4)

Рафаэл Тобиас (14-2) — Лукас Фернандо (13-3)

Нил Магни (31-14) — Рамиз Брахимай (13-6)

Джеремайя Уэллс (13-4-1) — Мыктыбек Оролбай (16-2-1)

Где смотреть трансляцию турнира UFC 330

Прямая онлайн-трансляция UFC 330 с главным боем Махачев — Гэрри будет доступна на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 00.30 по московскому времени 16 августа.

Телеканал «Матч! Боец» начнет показ турнира в 00.30 мск. «Матч ТВ» подключится к прямой трансляции с 02.00 мск

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 330. Следить за результатами турнира можно в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.