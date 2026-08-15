Хасбулла сфотографировался с сыном Гэрри перед турниром UFC 330

Российский блогер Хасбулла посетил церемонию взвешивания и финальную дуэль взглядов перед турниром UFC 330, который пройдет в Филадельфии в ночь на 16 августа.

Хасбулла встретился с ирландским бойцом Иэном Мачадо Гэрри, а также сфотографировался с его сыном Лео.

Гэрри в главном поединке оспорит пояс UFC в полусреднем весе с чемпионом Исламом Махачевым. Ранее ирландец признался, что его сын Лео является фанатом россиянина.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.