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Сегодня, 08:40

Ставки и коэффициенты на бой Ислам Махачев — Иэн Гэрри

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США состоится турнир UFC 330, в главном поединке которого российский чемпион полусреднего веса и лучший боец вне весовых категорий Ислам Махачев сразится с первым номером рейтинга — ирландцем Иэном Мачадо Гэрри. Предварительные бои на Xfinity Mobile Arena начнутся в полночь по московскому времени, Махачев и Гэрри выйдут в октагон приблизительно в 6.00 мск. Для Ислама это будет первая защита пояса в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Аналитики букмекерской компании FONBET считают фаворитом россиянина, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. Вероятность такого исхода — примерно 78%. Триумф ирландца котируется за 4.50 (21%), ничья доступна в линии за 66.00 (1%).

Если бой не завершится досрочно, спортсмены проведут в восьмиугольнике пять раундов по пять минут. На то, что поединок продлится минимум два раунда, коэффициент — 1.11. Если кто-то из бойцов управится быстрее, сыграет пари за 6.00. Тотал больше 2.5 раунда — 1.25, ТМ 2.5 — 3.75. Тотал больше 3.5 раунда — 1.42, ТМ 3.5 — 2.75. Тотал больше 4.5 раунда — 1.62, ТМ 4.5 — 2.22.

Считаете, что бой завершится нокаутом? Такое условие выставлено в линии букмекера за 5.50. На техническое решение котировка — 50.00, на дисквалификацию — 70.00.

Победу одного из бойцов единогласным решением предложено взять за 2.00. 2.45 — что это будет Махачев, 9.50 — что Гэрри.

В рынке на успех Ислама самый низкий коэффициент предложен на вариант «победит решением или приемом» — (1.32). Для Иэна наиболее вероятный сценарий победы — решением или нокаутом за 4.90.

Ислам Махачев.Махачев принял непростой вызов. Чего ждать от боя с Гэрри на UFC 330?

Если все-таки рассчитываете, что бой завершится не просто досрочно, но еще и нокаутом, можете выбрать раунд окончания поединка: первый — 11.00, второй — 15.00, третий — 22.00, четвертый — 30.00, пятый — 39.00.

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