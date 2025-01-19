Президент медиалиги Осипов — о победе Махачева над Мойкано: «Была полная доминация Ислама»

Президент медиалиги Николай Осипов прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«В бою была полная доминация Ислама. Каким бы Мойкано не был молодцом с хорошей победной серией, но, очевидно, что он совершенно не соответствует Исламу по уровню. Так что у меня не было сомнений, что Махачев побьет рекорд в своем весе по количеству защит. Мне кажется, что он проведет в своем весе максимум еще один бой, с тем же Царукяном, когда тот восстановится, а после будет переходить на другой вес и пытаться стать человеком, который возьмет пояс в двух разных весовых категориях. Это ему по силу, и если это произойдет, то тогда он лишь сильнее укрепится в истории смешанных единоборств», — сказал Осипов «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Денис Сафронов