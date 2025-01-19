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Сегодня, 14:25

Оливейра заявил, что готов провести реванш с Махачевым весной

Владислав Маслов
Корреспондент
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Первый номер рейтинга легкого веса бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов провести реванш с обладателем титула UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым будущей весной.

В воскресенье Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в легком весе.

«Я готов к реваншу с Махачевым весной. Мы обязательно это обсудим», — сказал Оливейра ТАСС.

Махачеву 33 года, он одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. В активе 35-летнего Оливейры 35 побед, 10 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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