Оливейра заявил, что готов провести реванш с Махачевым весной
Первый номер рейтинга легкого веса бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов провести реванш с обладателем титула UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым будущей весной.
В воскресенье Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в легком весе.
«Я готов к реваншу с Махачевым весной. Мы обязательно это обсудим», — сказал Оливейра ТАСС.
Махачеву 33 года, он одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. В активе 35-летнего Оливейры 35 побед, 10 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.
Источник: ТАСС
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