Белал Мухаммад не согласился с победой Двалишвили над Умаром на UFC 311

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу Мераба Двалишвили над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311.

Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

«Умар 3:2», — написал Мухаммад в соцсетях, выразив мнение, что россиянин выиграл у соперника в трех раундах из пяти.

Двалишвили нанес Умару первое поражение в карьере. Ранее у Нурмагомедова было 18 побед в 18 поединках. На счету грузина теперь 19 побед и 4 поражения.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.