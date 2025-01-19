Малютин о победе Махачева над Мойкано: «В ближайшие год-два никто не сможет составить Исламу конкуренцию»

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Ислам, молодец! Отличная работа, он показал свой класс, уровень. Хочу отметить, что Мойкано изначально готовился к этому турниру, к сильному сопернику, к Дариушу. Но Махачев показал, насколько он выше всех остальных в своем весе. Мне кажется, что в ближайшие год-два никто не сможет составить ему конкуренцию. Даже не знаю, кто будет следующем», — сказал Малютин «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.