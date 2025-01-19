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Сегодня, 11:27

Махачкалинское «Динамо» поздравило Махачева с победой над Мойкано: «Желаем дальнейших побед и ждем на матчах»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Конечно, мы следили и болели за Ислама, и очень рады его победе. Мы поздравляем его, желаем дальнейших побед и ждем на своих матчах. Нам очень приятно, когда он вместе с Хабибом и другими своими товарищами приходит на наши игры. Как и другие бойцы, он является гордостью страны и Дагестана», — сказал Газизов «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Ислам Махачев. Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

Денис Сафронов

UFC 311
ФК Динамо (Махачкала)
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
Шамиль Газизов
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