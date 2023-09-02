Хабиб считает, что второй бой с Оливейрой будет сложнее для Махачева

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Будет ли реванш сложнее первого боя? Да, сложнее. Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее, то сейчас нет. Думаю, что для них обоих бой не будет легким. Для Ислама второй бой будет сложнее, чем первый. Это мое сугубо личное мнение», — сказал Нурмагомедов в интервью Yotube-каналу Gorilla Fighting.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом поединке россиянин победил сабмишеном в середине второго раунда.