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Сегодня, 12:20

Хабиб назвал бой против Волкановски самым сложным в карьере Махачева

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему было тяжело смотреть поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски за чемпионский титул.

Нурмагомедов назвал этот бой самым сложным в карьере действующего чемпиона UFC.

«Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжелый бой вдали от дома.

Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь еще один раз поспать и покушать, 2-3 кг набрать.

А еще часовые пояса, Австралия. Но это все не отмазки, объясняю, почему переживал. Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Нурмагомедов ранее отметил, что реванш с Чарльзом Оливейрой дастся Махачеву сложнее, чем первый бой россиянини с бразильцем.

Поединок Махачева и Оливейры запланирован на 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом поединке россиянин победил сабмишеном в середине второго раунда.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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