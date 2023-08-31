Алекс Перейра дал прогноз на бой Адесаньи и Стрикленда

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) предполагает, что пятый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) может побить действующего чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-2).

«Адесанья, безусловно, сильный боец, очень тяжелый бой для Стрикленда. Но Стрикленд сейчас находится на вершине, и у него лучшие шансы победить Адесанью», — сказал бразилец в интервью The Schmo.

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.