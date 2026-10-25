Уайт в ответ на вопрос о Яне как о величайшем легковесе в истории: «Было бы трудно сказать «нет»
Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, является ли российский боец Петр Ян величайшим легковесом в истории.
«Было бы трудно сказать «нет», — ответил Уайт на пресс-конференции.
33-летний Ян на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) победил 35-летнего грузина Мераба Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и сохранил пояс за собой.
Российский боец в профессиональных ММА одержал 21 победу и потерпел 5 поражений.
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