Двалишвили совершил 58 попыток тейкдауна в проигранном бою с Яном

Мераб Двалишвили совершил 58 попыток перевода соперника в партер во время титульного боя с Петром Яном на UFC 333. Грузинский боец предпринял больше попыток, чем в первом поединке, однако проиграл россиянину единогласным решением судей.

Соглавное событие в Абу-Даби продолжалось все пять раундов. Все трое судей отдали победу Яну со счетом 48:47. Двалишвили активно боролся с первых минут, но сумел провести лишь пять успешных тейкдаунов из 58 попыток. В заключительных трех раундах россиянин отразил все 39 попыток перевода.

До UFC 333 рекорд организации с максимальным по сумме попыток тейкдаунов был установлен в бою Яна и Двалишвили в марте 2023 года: на двоих соперники предприняли 54 попытки. Тогда сам грузин выполнил 49 попыток и 11 раз перевел россиянина в партер.

В реванше в декабре 2025 года Двалишвили провел два перевода из 29 попыток. На этот раз его активность резко выросла, но эффективность оказалась еще ниже — успешными стали около 8,6 процента попыток. В первом и втором раундах грузин добился пяти переводов, после чего больше не смог свалить соперника.

За три боя с Яном Двалишвили совершил в общей сложности 136 попыток тейкдауна, из которых успешными оказались 18. Все три боя продолжались по пять раундов. Несмотря на необычный объем борьбы, в решающем поединке трилогии титул остался у россиянина.