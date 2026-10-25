Ян хотел бы провести бой в Екатеринбурге

Российский боец Петр Ян рассказал, что хотел бы провести один из следующих поединков в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге построили новую большую арену с инфраструктурой. Это было бы интересно, провести бой. Знаю людей, которые готовы это организовать», — цитирует 33-летнего Яна ТАСС.

На турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Ян победил грузина Мераба Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Он сохранил пояс за собой. В профессиональных ММА у Яна 21 победа и 5 поражений.