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Российский боец UFC Петр Ян хотел бы провести бой в Екатеринбурге

Ян хотел бы провести бой в Екатеринбурге

Павел Лопатко

Российский боец Петр Ян рассказал, что хотел бы провести один из следующих поединков в Екатеринбурге.

«В Екатеринбурге построили новую большую арену с инфраструктурой. Это было бы интересно, провести бой. Знаю людей, которые готовы это организовать», — цитирует 33-летнего Яна ТАСС.

Петр Ян.Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили

На турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Ян победил грузина Мераба Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Он сохранил пояс за собой. В профессиональных ММА у Яна 21 победа и 5 поражений.

Источник: ТАСС
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Петр Ян
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