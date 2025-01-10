Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:03

Essentially Sports: фанаты обсуждают возможной перенос UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пользователи соцсетей беспокоятся, что UFC 311 находится под угрозой срыва из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Essentially Sports.

Турнир должен пройти в ночь с 18 на 19 января на арене «Интьют Доум», принадлежащий команде НБА «Лос-Анджелес». Стадион располагается в 18 км от самого бедствия. Ранее были отменены матчи НБА и НХЛ, запланированные в Лос-Анджелесе.

Фанаты задаются вопросом, будет ли турнир в конечном итоге проведен. Однако руководство UFC на данный момент не делало никаких официальных заявлений по поводу переноса или отмены ивента. Президент промоушена Дана Уайт в своих соцсетях выразил благодарность спасателям из Невады и Калифорнии в устранении пожаров, а также заявил, что готов оказать помощь лично или от имени UFC.

В главном поединке на турнире UFC 311 встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: Essentially Sports
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
В Свердловской области женщина порезала ножом своих детей и покончила с собой
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Эксперт указал на опасность метапневмовируса для детей и пожилых людей
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Боец Фахретдинов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман — реальный претендент, но Ислам должен забрать победу на опыте»
Хабиб Нурмагомедов: «Ислам идет еще за одним историческим событием»
Двалишвили — о Нурмагодмедове: «Я заставлю его выглядеть слабым»
«Махачева можно нокаутировать. Он робот, что ли?» Интервью тренера Царукяна по боксу
Боец UFC Рибас рассказала, кого будет поддерживать в предстоящем поединке между Махачевым и Царукяном
Усман Нурмагомедов уверен, что Умар и Махачев одержат победу на UFC 311
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боец Фахретдинов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман — реальный претендент, но Ислам должен забрать победу на опыте»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости