Адриано Мартинс: «Махачев хорош. Он стал лучше, набрался опыта»

Бразильский боец Адриано Мартинс в интервью «СЭ» оценил уровень россиянина Ислама Махачева в стойке.

Мартинс нокаутировал Махачева на турнире UFC 192 4 октября 2015 года, нанеся россиянину единственное поражение в карьере.

— Как бы вы оценили нынешний уровень Махачева в стойке?

— Он хорош. И он стал лучше, набрался опыта. Он хорош, брат.

— Экс-боец UFC Кайан Джонсон говорил, что Махачев перед боем с ним выглядел огромным. Вы чувствовали, что у Ислама было серьезное преимущество в габаритах?

— Мне не казалось, что у Махачева большие габариты, что он крупный парень. Я все время тренировался с большими парнями в American Top Team. С такими, как Тибау, например. Вот он крупный парень. И с другими большими именами.

— Если бы вы не донесли тот удар, как прошел бы бой с Исламом?

— У меня черный пояс по БЖЖ, черный пояс по дзюдо, и я усердно тренировал ударную технику, так что я был готов к любой ситуации.

— Вы никогда не проигрывали сабмишеном.

— Никогда.

— Если бы бой перешел в партер, Ислам смог бы вас финишировать?

— Думаю, этого никогда не произошло бы. Никогда-никогда. Никто не сможет меня засабмитить.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) в главном поединке турнира UFC 311 Ислам Махачев (26-1) встретится с бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).