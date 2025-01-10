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Сегодня, 14:15

Боец Фахретдинов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман — реальный претендент, но Ислам должен забрать победу на опыте»

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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Естественно, фаворит — Ислам. Думаю, он и выиграет. Скорее всего, решением. Бой будет легче, чем их первый, причем для обоих. Нет такого, что Царукян не созрел еще для титула. Он топовый боец и реальный претендент, я к нему хорошо отношусь, мы представители одной команды. Ислам сейчас реально сильнее остальных. Это не значит, что Царукян слабый, наоборот, говорит о том, что Ислам на уровне. Махачев более опытный, он прошел более тяжелые бои, чисто на опыте должен забрать. К тому же он чемпион, психологический момент тоже на его стороне. В любом случае это серьезный бой. Хотя бы вспомните встречу Ислама с Мартинесом (единственное поражение в карьере Махачева. — Прим. «СЭ»). Никогда нельзя уверенно говорить, что кто-то точно выиграет», — сказал Фахретдинов «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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