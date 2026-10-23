Уайт уточнил слова о причинах ухода Башарата из UFC

Дана Уайт на пресс-конференции UFC 333 пояснил, что его прежние рассуждения о причинах непродления контрактов не были персональным обвинением Фарида Башарата.

Башарат покинул UFC после завершения соглашения, выиграв все семь поединков в организации. После этого Уайт говорил о наличии причин, которые иногда не видны болельщикам, что вызвало критику и ответ самого бойца, сообщает MMA Fighting.

На встрече с журналистами руководитель промоушена разъяснил контекст этих слов. «Я говорил в целом. Я не указывал конкретно на него», — подчеркнул он.

Тема возникла на пресс-конференции UFC 333 в Абу-Даби, где также обсуждалось положение Мовсара Евлоева, имеющего десять побед решениями судей в UFC.