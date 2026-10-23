Ян заявил, что пока не собирается переходить в полулегкий вес UFC

Петр Ян уточнил комментарий о возможной смене весовой категории, сделанный до UFC 333.

В интервью MMA Fighting он объяснил, что в предыдущем разговоре отвечал на гипотетический вопрос, выбрал бы он переход вверх или вниз по весу. Это не означало принятого решения о смене дивизиона.

Ян считает, что у него остаются задачи в легчайшем весе: прежде всего защита пояса от Мераба Двалишвили и встречи с другими претендентами.

Третий бой Яна с грузинским спортсменом пройдет в Абу-Даби 24 октября. Чемпионский поединок станет соглавным событием UFC 333.