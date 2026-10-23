Уайт прокомментировал положение Евлоева в UFC на фоне истории Башарата

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о будущем Мовсара Евлоева в организации после отказа продлить контракт с Фаридом Башаратом.

На пресс-конференции UFC 333 Уайта спросили, может ли Евлоев столкнуться с аналогичной ситуацией из-за того, что все его десять побед в промоушене были одержаны решениями судей. Руководитель UFC ответил, что Евлоев находится в хорошем положении, сообщает MMA Fighting.

«Он все еще здесь и дерется в эти выходные. Причем за титул», — напомнил Уайт. При этом гарантировать долгосрочное будущее любого спортсмена он не стал.

24 октября непобежденный Евлоев проведет первый чемпионский бой в UFC против Александра Волкановски. Поединок возглавит UFC 333 в Абу-Даби.