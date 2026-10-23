Волкановски может установить рекорд по титульным победам в полулегком весе

Александр Волкановски получит возможность стать единоличным лидером UFC по числу побед в чемпионских боях полулегкой категории.

Как отмечает MMA Fighting, этот показатель станет историческим в случае победы австралийца над Мовсаром Евлоевым. При этом нужно различать число титульных побед и число успешных защит: это разные статистические категории. Об этом сообщает UFC.com.

Волкановски вернул пояс в 2025 году, затем победил Диего Лопеса в следующей встрече за титул. На UFC 333 ему предстоит поединок с непобежденным россиянином, у которого 20 побед в ММА.

Турнир состоится 24 октября.