Ян ожидает от Двалишвили нового давления и попыток тейкдаунов

Петр Ян рассказал, какой тактики ждет от Мераба Двалишвили в третьем поединке.

В интервью MMA Fighting чемпион заявил о готовности к постоянным попыткам перевода соперника в партер. В предыдущей встрече, состоявшейся в декабре 2025 года, Двалишвили реализовал два тейкдауна из 29 попыток.

Россиянин не исключает, что ему вновь придется много защищаться от борьбы и поддерживать высокий темп на протяжении всех пяти раундов.

Счет противостояния Яна и Двалишвили равный — 1:1. Третий бой состоится 24 октября на UFC 333.