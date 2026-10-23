Волков рассказал, почему не определяет себя только через карьеру в ММА

Российский тяжеловес Александр Волков объяснил свое отношение к профессиональной карьере накануне UFC 333.

В большом интервью UFC.com спортсмен дал понять, что занятия единоборствами — важная, но не единственная часть его жизни. Такой подход помогает ему сохранять спокойствие на фоне непростой ситуации в чемпионской гонке.

Волков остается среди ведущих представителей тяжелого веса, но титульный поединок пока не получил. На UFC 333 ему назначен бой с соотечественником Ризваном Куниевым.

Турнир состоится 24 октября в Абу-Даби.