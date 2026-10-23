Волков прокомментировал свое положение в титульной гонке UFC

Александр Волков рассказал о конкуренции за чемпионский пояс тяжелого веса UFC.

В материале UFC.com обращается внимание на то, что россиянин выиграл шесть из последних семи боев, а единственное поражение в этой серии потерпел от Сирила Гана раздельным решением.

Несмотря на результаты, Волков не получил следующий бой за титул. Ему предстоит встретиться с Ризваном Куниевым, тогда как в ближайших планах организации фигурируют другие тяжеловесы.

Поединок Волков — Куниев включен в основной кард UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.