Волкановски объяснил, почему не паникует после тейкдаунов соперников

Александр Волкановски рассказал о своей реакции на переводы в партер перед встречей с Мовсаром Евлоевым.

В интервью на медиадне чемпион подчеркнул, что уверенно чувствует себя в сложных позициях и умеет возвращаться в стойку. По его оценке, попытка нанести урон во время контроля может дать ему возможность освободиться. Об этом сообщает MMA Fighting.

В поединках полулегкого веса UFC Волкановски допускал сравнительно немного успешных тейкдаунов со стороны соперников. С Исламом Махачевым он встречался в легкой категории, где особенности борьбы были иными.

Титульный поединок пройдет на UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.