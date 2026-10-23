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Волкановски объяснил, почему не паникует после тейкдаунов соперников

Антон Роговский

Александр Волкановски рассказал о своей реакции на переводы в партер перед встречей с Мовсаром Евлоевым.

В интервью на медиадне чемпион подчеркнул, что уверенно чувствует себя в сложных позициях и умеет возвращаться в стойку. По его оценке, попытка нанести урон во время контроля может дать ему возможность освободиться. Об этом сообщает MMA Fighting.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

В поединках полулегкого веса UFC Волкановски допускал сравнительно немного успешных тейкдаунов со стороны соперников. С Исламом Махачевым он встречался в легкой категории, где особенности борьбы были иными.

Титульный поединок пройдет на UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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