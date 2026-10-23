Волкановски допустил победу над Евлоевым даже по правилам борьбы

Александр Волкановски считает, что способен конкурировать с Мовсаром Евлоевым не только в ударной технике, но и в борьбе.

На медиадне UFC 333 чемпион предположил, что даже при условии отсутствия ударов и исключительно борцовского противостояния смог бы добиться успеха. Он также указал на особенности ММА, где борьба должна сочетаться с действиями в стойке. Об этом сообщает MMA Fighting.

Евлоев славится частыми тейкдаунами и контролем соперников, однако еще не провел ни одного чемпионского боя в UFC.

Встреча за пояс полулегкого веса состоится 24 октября на Etihad Arena в Абу-Даби.