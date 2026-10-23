Волков объяснил, почему стремится завершать бои досрочно

Российский тяжеловес Александр Волков рассказал об отношении к нокаутам и зрелищности выступлений перед боем с Ризваном Куниевым.

В разговоре с UFC.com он подчеркнул, что будет пытаться завершить поединок досрочно, но признал сложность такой задачи против сильных соперников. Не всякая успешная атака приводит к остановке боя, а небольшая разница в эпизодах может определить весь результат.

Волков одержал 40 побед в 51 профессиональном поединке; 28 побед оформил досрочно. К моменту UFC 333 он имел 14 побед в организации, половина из которых — досрочные.

Поединок состоится 24 октября.