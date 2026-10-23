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Волкановски назвал Евлоева сильным соперником, но не считает его борьбу непреодолимой

Антон Роговский

Александр Волкановски заявил, что уважает Мовсара Евлоева как одного из самых сильных борцов своего дивизиона.

При этом во время медиадня UFC 333 австралиец подчеркнул, что рассчитывает использовать универсальность собственного стиля. Он считает, что сможет ограничить действия претендента и не позволит удерживать себя на покрытии октагона продолжительное время. Об этом сообщает MMA Fighting.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Титульный поединок станет первым для Евлоева в UFC. Волкановски уже неоднократно защищал пояс и возвращал его после потери.

Встреча пройдет 24 октября в Абу-Даби.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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