Волкановски назвал борьбу главным преимуществом Евлоева перед UFC 333

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски оценил навыки Мовсара Евлоева накануне их титульного поединка.

На медиадне UFC 333 австралиец признал высокий уровень борьбы россиянина и его умение удерживать соперников внизу. При этом чемпион уверен, что одних тейкдаунов для победы над ним будет недостаточно. Об этом сообщает MMA Fighting.

Евлоев выиграл десять боев в UFC, все решениями судей, и выполнил 49 успешных переводов в партер. Волкановски считает, что способен ограничить эффективность этих приемов.

Поединок возглавит турнир 24 октября в Абу-Даби.