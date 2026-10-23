Волков рассказал об изменении общения с зарубежной аудиторией UFC

Александр Волков стал уделять больше внимания общению с зарубежными поклонниками и журналистами.

В материале UFC.com отмечается, что российский тяжеловес расширил работу в социальных сетях и научился вести беседы по-английски без переводчика. Такое внимание к публичной стороне карьеры связано с желанием поддерживать интерес к своим боям.

На UFC 333 Волков встретится с Ризваном Куниевым. Поединок в тяжелом весе пройдет в основном карде турнира 24 октября в Абу-Даби.

Для Волкова это будет очередное выступление в топовом дивизионе организации.