Сына Яна не допустили до секундирования в бою против Двалишвили

Сын чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна не будет его секундантом в поединке против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Ранее россиянин подтверждал, что планировал видеть старшего сына своим секундантом.

«Ему 10 лет. Он не может быть секундантом», — заявили организаторы.

Бой Яна и Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби состоится в субботу, 24 октября. Для них это третий поединок. В марте 2023 года победил Двалишвили, в декабре 2025-го — Ян.

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