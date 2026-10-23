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UFC 333: сына Петра Яна не допустили до секундирования в бою против Мераба Двалишвили

Сына Яна не допустили до секундирования в бою против Двалишвили

Алина Савинова

Сын чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна не будет его секундантом в поединке против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Ранее россиянин подтверждал, что планировал видеть старшего сына своим секундантом.

«Ему 10 лет. Он не может быть секундантом», — заявили организаторы.

Бой Яна и Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби состоится в субботу, 24 октября. Для них это третий поединок. В марте 2023 года победил Двалишвили, в декабре 2025-го — Ян.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

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Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
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