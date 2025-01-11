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Двалишвили: «Я сконцентрирован на себе, не фокусируюсь на Умаре»

Камила Абдурахманова
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Чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал о подготовке к поединку против Умара Нурмагомедова.

«Я не менял свои тренировки. Я сконцентрирован на себе, я не фокусируюсь на Умаре. Он хорош, он побил Кори Сэндхагена. Но я другой, и я готов доказать, на что я способен. Я не оглядываюсь на Умара, я работаю над тем, чтобы стать сильнее и быть готовым драться с кем угодно. Например, я доминировал в бою с О'Мэлли. Когда до конца одного из раундов оставалось 10 секунд, я даже поцеловал его. Я был рад, поскольку полностью контролировал тот бой, — сказал Двалишвили в интервью Кевину Айолу.

Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш, их первый бой в апреле 2019 года закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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