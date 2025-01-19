Двалишвили победил Умара Нурмагомедова на UFC 311

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

Двалишвили победил единогласным решением судей.

34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе. Он одержал 19-ю победу в карьере при 4 поражениях.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере после 18 побед (в UFC теперь 6-1).

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.