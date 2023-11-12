Джонс оценил победу Аспиналла над Павловичем: «Поздравляю — это было потрясающе»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс отреагировал на победу британца Тома Аспиналла над россиянином Сергеем Павловичем в со-главном бою на турнире UFC 295.

Аспиналл нокаутировал Павловича и стал временным чемпионом организации.

«Том, поздравляю с временным поясом чемпиона в тяжелом весе! Это было потрясающее выступление!» — написал Джонс в соцсети X.

Изначально UFC 295 должен был возглавить бой Джонса и Стипе Миочича, но экс-чемпион UFC в полутяжелом весе получил травму. После этого глава лиги Дана Уайт объявил, что Аспиналл и Павлович разыграют титул временного чемпиона.