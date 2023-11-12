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Сегодня, 13:15

Угловой Павловича Левин заявил, что Аспиналл точнее попал в размене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Артем Левин, угловой Сергея Павловича, прокомментировал его поражение от Тома Аспиналла на UFC 295.

«Мы не можем сейчас говорить, что пошло у Сергея не так, бой был на коротком уведомлении. В принципе, Аспиналл ничем не удивил. Все то, что должен был делать Том — он делал. Двигался, пугал, раздергивал и бил лоукики. Сергей — заложник ситуации, которая любому бойцу свойственна, когда он побеждает одним каким-то приемом. Он начинает верить в это и начинает забывать про другие аспекты поединка. Думаю, что вот этот винстрик сыграл с ним дурную вещь. Он начал верить именно в удары. В начале поединка он зацепил хорошо и еще больше поверил, решил, что все в кармане уже. Это наглядный пример, когда люди говорят, что это тяжелый вес и здесь решает один удар. Так и получилось: Сергей практически чисто попал, Том был потрясен, начал двигаться. Ошибка у Сергея была в том, что нужно было лишать пространства и еще раз попасть, но Аспиналл хорошо ушел на ногах. И потом Том в размене точнее попал», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uglovoj-pavlovicha-artem-levin-aspinall-tochnee-popal-v-razmene/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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