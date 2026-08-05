Махачев о Гейджи: «Этот парень сделал достаточно в спорте, стал чемпионом UFC»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры американца Джастина Гейджи.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном поединке турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

«По-моему, этот парень сделал достаточно в спорте. Он стал чемпионом UFC. У него много разных рекордов. Что дальше для него? Я не знаю. И он не в лучшей форме сейчас (смеется). Он просто радуется поясу, это заслужил. Слишком много пиццы», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.