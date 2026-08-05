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Сегодня, 10:43

Махачев о поражениях Топурии и Чимаева: «Хорошо быть чемпионом, не хочу этого потерять»

Сергей Филин

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поделился мнением о поражениях Илии Топурии и Хамзата Чимаева в титульных поединках.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном поединке турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере бойца.

«Жизнь чемпиона — это что-то особенное. Хорошо быть чемпионом, я не хочу этого потерять. Это нелегко, поскольку нужно каждый раз готовиться к пяти раундам. Но когда ты становишься чемпионом — это особенный момент. Ты понимаешь, что ты лучший в мире. В команде мы обсуждали последние поражения чемпионов. Может быть, они проиграли из-за недостатка концентрации. Может быть, кто-то перестал тренироваться на должном уровне. В нашем зале это невозможно», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

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Илия Топурия
Ислам Махачев
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