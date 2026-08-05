Бой Яира Родригеса и Жана Силвы возглавит турнир UFC Fight Night 288 в сентябре

UFC анонсировал главный поединок турнира UFC Fight Night 288, который состоится 13 сентября в Глендейле (США).

Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе мексиканец Яир Родригес встретится с занимающим шестое место в рейтинге дивизиона бразильцем Жаном Силвой.

Родригесу 33 года. Мексиканец дебютировал в UFC в 2014 году. На его счету 11 побед и четыре поражения в промоушене.

Силве 29 лет. Бразилец выступает в UFC с 2024 года и одержал шесть побед при одном поражении.