Царукян не будет запасным на турнире UFC в Белом доме

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал, что не собирается готовиться к турниру UFC в Белом доме, чтобы быть запасным бойцом.

«Я выступаю в борьбе 13 июня... Я подожду своего часа (шанса на титул)», — приводит Real American Freestyle слова Царукяна.

Турнир в Белом доме, приуроченный к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа, запланирован на 14 июня. В главном событии вечера испанец грузинского происхождения Илия Топурия проведет защиту пояса UFC в легком весе против американца Джастина Гейджи.

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы при 3 поражениях. В UFC его рекорд — 10-2.