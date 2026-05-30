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Царукян не будет запасным на турнире UFC в Белом доме

Евгений Козинов
Корреспондент

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал, что не собирается готовиться к турниру UFC в Белом доме, чтобы быть запасным бойцом.

«Я выступаю в борьбе 13 июня... Я подожду своего часа (шанса на титул)», — приводит Real American Freestyle слова Царукяна.

Турнир в Белом доме, приуроченный к 250-летию независимости США и дню рождения президента Дональда Трампа, запланирован на 14 июня. В главном событии вечера испанец грузинского происхождения Илия Топурия проведет защиту пояса UFC в легком весе против американца Джастина Гейджи.

29-летний Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы при 3 поражениях. В UFC его рекорд — 10-2.

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Арман Царукян
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