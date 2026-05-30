Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прогноз на бой UFC

Российский боец Сергей Павлович и бразилец Таллисон Тейшейра проведут поединок в тяжелом весе на UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай). Бой Павлович — Тейшейра ожидается около 15.30 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Российский боец Виталий Слипенко

«Станет ли Тейшейра опасностью в борьбе? Я не думаю. У Павловича борцовская база, плюс физически он невероятно силен. Мне кажется, если бразилец захочет бороться, то внизу его ждет фиаско. Павлович его просто сомнет там и даже способен удосрочить в партере своими ударами. Скорее всего, бразилец пойдет в размены. Он говорил, что планирует устроить войну в клетке. Возможно, это его единственный шанс на победу. Но размены с Павловичем — дело не лучшее. Поэтому думаю, что все закончится нокаутом в пользу Сергея», — цитирует Слипенко Sport24.

Российский боец Адам Богатырев

«На самом деле очень напряжённый поединок нас ждет. Я видел спарринги Тейшейры против Алекса Перейры, и стоит отметить, что парень хорошо чувствует дистанцию, пользуется габаритами. По опыту, уровню навыков и качеству оппозиции Сергей на порядок выше. Считаю Сергея фаворитом, но ни в коем случае нельзя недооценивать Тейшейру. Если все будет по плану, то Сергей может удосрочить бразильца под конец раунда», — приводит слова Богатырева «Чемпионат».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают Сергея Павловича — фаворитом боя. На победу российского бойца предлагается коэффициент 1,15. Успех Таллисона Тейшейры оценивается в 5,80.