Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прогноз на бой UFC

Аналитики назвали фаворита боя Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра на UFC
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Российский боец Сергей Павлович и бразилец Таллисон Тейшейра проведут поединок в тяжелом весе на UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай). Бой Павлович — Тейшейра ожидается около 15.30 по московскому времени.

Прогноз экспертов

Российский боец Виталий Слипенко

«Станет ли Тейшейра опасностью в борьбе? Я не думаю. У Павловича борцовская база, плюс физически он невероятно силен. Мне кажется, если бразилец захочет бороться, то внизу его ждет фиаско. Павлович его просто сомнет там и даже способен удосрочить в партере своими ударами. Скорее всего, бразилец пойдет в размены. Он говорил, что планирует устроить войну в клетке. Возможно, это его единственный шанс на победу. Но размены с Павловичем — дело не лучшее. Поэтому думаю, что все закончится нокаутом в пользу Сергея», — цитирует Слипенко Sport24.

Российский боец Адам Богатырев

«На самом деле очень напряжённый поединок нас ждет. Я видел спарринги Тейшейры против Алекса Перейры, и стоит отметить, что парень хорошо чувствует дистанцию, пользуется габаритами. По опыту, уровню навыков и качеству оппозиции Сергей на порядок выше. Считаю Сергея фаворитом, но ни в коем случае нельзя недооценивать Тейшейру. Если все будет по плану, то Сергей может удосрочить бразильца под конец раунда», — приводит слова Богатырева «Чемпионат».

Прогноз букмекеров

Аналитики считают Сергея Павловича — фаворитом боя. На победу российского бойца предлагается коэффициент 1,15. Успех Таллисона Тейшейры оценивается в 5,80.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Павлович
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Где смотреть Трусову на Kinoshita Group Cup: прямая трансляция турнира из Японии
Что произошло за ночь 4 сентября. Главное
ФСБ обнаружила под Красноармейском тайник ВСУ с иностранным оружием
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
На ВЭФ-2026 подписаны соглашения на 7 трлн рублей
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Павлович оказался тяжелее Тейшейры перед боем на турнире UFC Fight Night 277

Царукян не будет запасным на турнире UFC в Белом доме
Новости
RSS RSS
Все новости