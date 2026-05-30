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Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра: во сколько начнется бой UFC

Сергей Павлович и Талиссон Тейшейра проведут поединок 30 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Сергей Павлович и бразилец Талиссон Тейшейра проведут поединок в тяжелом весе на турнире UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Гэлакси Арена» в Макао (Китай).

ММА UFC: Павлович — Тейшейра

Время боя Павлович vs Тейшейра: во сколько начнется поединок UFC Fight Night

Поединок Павловича и Тейшейры пройдет в главном карде и начнется около 15.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

34-летний Павлович на профессиональном уровне одержал 20 побед и потерпел 3 поражения.

На счету 26-летнего Тейшейры 9 побед и 1 поражение в профессиональных ММА.

Где смотреть бой Павлович vs Тейшера и другие поединки UFC Fight Night

Трансляцию боя UFC Fight Night 277 Павлович — Тейшейра и других поединков турнира ведут платформа UFC Fight Pass и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживать результаты боя Павлович — Тейшейра, как и других поединков турнира, можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Макао — бой в легчайшем весе между китайским бойцом Сонгом Ядонгом и бразильцем Дейвисоном Фигейредо.

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