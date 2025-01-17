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Сегодня, 10:49

Двалишвили готовился к поединку с Нурмагомедовым со швами на ноге

Сергей Разин
корреспондент
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Американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили перед поединком на турнире UFC 311 готовится со швами на ноге.

Как сообщил Двалишвили, травма повлияла на подготовку к бою, но не влияет на проведение поединка.

Титульный поединок между Нурмагомедовым (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на UFC 311. Турнир пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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