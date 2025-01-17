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17 января, 16:00

Гончаров назвал Махачева безоговорочным фаворитом в бою с Царукяном: «Ислам во всем превосходит Армана»

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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Это один из самых интересных поединков среди тех, что индустрия смешанных единоборств анонсировала на ближайшие месяцы, с удовольствием его посмотрю. Говоря о фаворите, то для меня таковым безоговорочно является Махачев. Он доминирующий чемпион в легком весе и человек, который идет на рекордное количество защит титула, уже на четвертый, чего ранее никому не доводилось сделать. Считаю, что у него это получится, просто Ислам во всем превосходит Армана. Царукян будет навязывать конкуренцию за счет своего желания и самоотдачи, что может ему помочь. Но Ислам во всех аспектах сильнее. Конечно, не на две головы, но все же он лучше. Это и позволит Исламу победить», — сказал Гончаров «СЭ».

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Арман Царукян и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. UFC 311 Махачев vs Царукян, Умар vs Двалишвили: супертурнир с двумя боями за титул. Онлайн-трансляция

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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