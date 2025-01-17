Умар Нурмагомедов — Двалишвили: «Когда закончишь карьеру, возвращайся в Грузию»

Российский боец Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили провели пресс-конференцию перед поединком на турнире UFC 311.

Журналист: «Умар вчера сказал, что он больше грузин, чем вы. Что ответите?»

Двалишвили: «Очередная чепуха от него. Конечно, он грузин, ведь он даже не может представлять Дагестан, он представляет Россию. Умар, удачи завтра, все увидим завтра. Умар, у меня к тебе вопрос, откуда ты?»

Нурмагомедов: «Я из России и Дагестана»

Двалишвили: «Ахахаха»

Нурмагомедов: «У меня вопрос к Мерабу. Если ты так любишь Грузию, почему ты живешь в Америке?»

Двалишвили: «Еще один чепуховый вопрос от тебя. Потому что я приехал сюда, чтобы моя мечта стала реальностью, чтобы я стал чемпионом и...»

Нурмагомедов: «Тебе нужно вернуться в Грузию и делать жизнь лучше там, делать жизнь грузин лучше. Построй там зал, будь со своим народом. Я живу в Дагестане, в своем селе, Манапкала»

Двалишвили: «Я уважаю твое решение, ты можешь жить, где угодно, представлять, что угодно. Я живу в США и...»

Нурмагомедов: «Когда закончишь карьеру, возвращайся в Грузию»

Титульный поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.