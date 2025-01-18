Умар Нурмагомедов и Двалишвили провели заключительную дуэль взглядов перед боем на UFC 311

Сегодня, 18 января, в Инглвуде состоялась финальная процедура взвешивания и дуэль взглядов перед турниром UFC 311. Россиянин Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили встретились лицом к лицу перед поединком.

«Где твоя папаха?» — спросил Умар соперника во время дуэли взглядов.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Изначально российский боец должен был драться с Арманом Царукяном, но тот получил травму.