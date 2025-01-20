Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 02:45

Борисов: «Два первых раунда забрал Нурмагомедов, последние три — Двалишвили»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.

«После анонса всем говорил, что фаворит — Двалишвили. Факторов масса. Во-первых, Мераб — физически крепкий боец, сильнее Умара. Во вторых, у него отличная функциональная подготовка. Умар хорошо борется: защищается хорошо, сам может перевести. У Двалишвили и Нурмагомедова здесь вышло все ровненько.

В стойке Умар выглядел получше, но у него нет нокаутирующей мощи. Ему нечем брать, а у Мераба — напор. Если бы Нурмагомедов обладал нокаутирующей мощью, чтобы остановить Двалишвили, но удара нет, и он не может остановить. Перед боем сделал ставку на функционал Мераба, так и вышло.

Первые два раунда забрал Умар, а последние три — Мераб. Было видно, что в четвертом и пятом раундах Нурмагомедов устал, ему было тяжело. Не знаю, что на это повлияло — отсутствие опыта пятираундовых боев, а может задавила ответственность. У Мераба есть опыт. В пятираундовых поединках он себя уверенно чувствует. Не считаю, что был какой-то грабеж, Двалишвили выиграл: он был свежее, давил в последние десять минут. Не было колоссального доминирования, но Мераб победил», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

В соглавном бою UFC 311 Двалишвили одержал победу над Нумагомедовым единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Мераб Двалишвили
Олег Борисов
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Корешков: «Царукян подставил UFC, он свел на нет все старания организации»
Борисов: «Пока Махачев и Мойкано работали в стойке, бразилец был конкурентен»
Умар Нурмагомедов: «Не считаю, что я проиграл Двалишвили, даже если весь мир будет убеждать в обратном»
Хабиб Нурмагомедов: «Умар вчера показал, что он — один из лучших в мире»
Махачеву нужно дать реванш Царукяну, Умар еще может стать чемпионом. Выводы после турнира UFC 311
Махачев получил меньше Мойкано, а Двалишвили — больше их двоих: названы гонорары бойцов UFC 311
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фахретдинов: «У Нурмагомедова все впереди, он — молодой, голодный и перспективный»

Кияшко: «Волков сразится с любым, кого предложит UFC»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости