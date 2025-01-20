Борисов: «Два первых раунда забрал Нурмагомедов, последние три — Двалишвили»

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.

«После анонса всем говорил, что фаворит — Двалишвили. Факторов масса. Во-первых, Мераб — физически крепкий боец, сильнее Умара. Во вторых, у него отличная функциональная подготовка. Умар хорошо борется: защищается хорошо, сам может перевести. У Двалишвили и Нурмагомедова здесь вышло все ровненько.

В стойке Умар выглядел получше, но у него нет нокаутирующей мощи. Ему нечем брать, а у Мераба — напор. Если бы Нурмагомедов обладал нокаутирующей мощью, чтобы остановить Двалишвили, но удара нет, и он не может остановить. Перед боем сделал ставку на функционал Мераба, так и вышло.

Первые два раунда забрал Умар, а последние три — Мераб. Было видно, что в четвертом и пятом раундах Нурмагомедов устал, ему было тяжело. Не знаю, что на это повлияло — отсутствие опыта пятираундовых боев, а может задавила ответственность. У Мераба есть опыт. В пятираундовых поединках он себя уверенно чувствует. Не считаю, что был какой-то грабеж, Двалишвили выиграл: он был свежее, давил в последние десять минут. Не было колоссального доминирования, но Мераб победил», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

В соглавном бою UFC 311 Двалишвили одержал победу над Нумагомедовым единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.