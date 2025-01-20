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Кияшко: «Волков сразится с любым, кого предложит UFC»

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Российский тренер Тарас Кияшко сообщил, что Александр Волков готов драться с любым соперником.

«Александр всегда готов к любому вызову! Понятно, что сейчас подерутся Джон Джонс и Том Аспиналл. Нам, чтобы не простаивать и недолго ждать возможности подраться за пояс, наверное, нужно будет сразиться с любым, кого предложит UFC. Может это будет Жаилтон Алмейда, один раз мы уже подписывали контракт на бой с ним», — сказал Кияшко MMA.Metaratings.ru.

8 декабря в Лас-Вегасе в турнире UFC 310 российский боец тяжелого веса Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану раздельным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
UFC
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