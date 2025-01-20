Фахретдинов: «У Нурмагомедова все впереди, он — молодой, голодный и перспективный»

Российский боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.

«Некоторые говорят, что команда Хабиба проиграла. Но давайте не забывать, что два бойца дерутся за титул. Ни в одном клубе мира практически нет такого, да и нигде в мире — чтобы за один вечер один боец защищал пояс, а второй — был претендентом. В любом случае, это топовая команда, молодцы.

Команда Хабиба знает, что делать — не унывать. У Умара все впереди, он — молодой, голодный и перспективный, у него есть все для завоевания пояса. Бойцовский пробег у Мераба побольше. Говорил раньше, что если его не испугает фамилия Нурмагомедова и угловые Нурмагомедова в психологическом плане, он выиграет решением», — сказал Фахретдинов MMA.Metaratings.ru.

В соглавном бою UFC 311 Двалишвили одержал победу над Нумагомедовым единогласным решением судей в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.